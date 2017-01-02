В Совбезе ООН сделали заявление по теракту в Стамбуле

Совет Безопасности ООН осудил теракт в ночном клубе в Стамбуле во время празднования Нового года и призвал государства к сотрудничеству с турецкими властями в вопросе противодействия терроризму. Об этом говориться на сайте ООН.

"Члены Совета Безопасности осуждают самым решительным образом ими варварского теракта. Любые акты терроризма являются преступными и неоправданными, независимо от их мотивации, и где бы и кем они не были совершены. Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности", – говорится в заявлении ООН.

Кроме того международное сообщество считает, что организаторов и исполнителей теракта нужно привлечь к ответственности. Поэтому, как отмечается в заявлении, государства должны активно сотрудничать с правительством Турции и другими органами в связи с расследованием теракта.

Совбез ООН выразил соболезнования семьям погибших, а также правительству, и пожелал скорейшего и полного выздоровления тем, кто получил ранения.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.