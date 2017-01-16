В Совфеде РФ ответили на предложения Трампа по сокращению ядерных вооружений

Сокращение ядерного вооружения России нужно увязать с ядерными потенциалами других стран и развитием иных видов вооружения, заявил понедельник председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает РИА Новости.

"Снижение количества ядерных вооружений до уровня, когда американская военная мощь в других сферах сделает наше главное оружие неэффективным, разумеется, невозможно. А потому все это надо рассматривать в увязке с другими факторами, включая ядерные потенциалы других стран", – сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Издание The Sunday Times, со ссылкой на информированные источники сообщило, что Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике. По информации издания, главной темой встречи должно было стать вопрос сокращения ядерного вооружения.

Позже, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщило, что команда Трампа опровергла встречу с Путиным. Информацию о возможной встрече в столице Исландии – Рекьявике один из собеседников агентство назвал "выдумкой". Другой также сказал, что изложенные в ней факты не соответствуют действительности.