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В Совфеде РФ ответили на предложения Трампа по сокращению ядерных вооружений http://www.segodnya.ua/img/article/7885/5_main.1484554050.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/5_tn.1484554050.jpg Мир В России боятся, что снижение количества ядерных вооружений сделает их главное оружие неэффективным

В Совфеде РФ ответили на предложения Трампа по сокращению ядерных вооружений

Сегодня, 10:03

В России боятся, что снижение количества ядерных вооружений сделает их главное оружие неэффективным

Косачев. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
Косачев. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Сокращение ядерного вооружения России нужно увязать с ядерными потенциалами других стран и развитием иных видов вооружения, заявил понедельник председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает РИА Новости.

"Снижение количества ядерных вооружений до уровня, когда американская военная мощь в других сферах сделает наше главное оружие неэффективным, разумеется, невозможно. А потому все это надо рассматривать в увязке с другими факторами, включая ядерные потенциалы других стран", – сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Издание The Sunday Times, со ссылкой на информированные источники сообщило, что Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике. По информации издания, главной темой встречи должно было стать вопрос сокращения ядерного вооружения.

Позже, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщило, что команда Трампа опровергла встречу с Путиным. Информацию о возможной встрече в столице Исландии – Рекьявике один из собеседников агентство назвал "выдумкой". Другой также сказал, что изложенные в ней факты не соответствуют действительности.
россия, США, трамп, ядерное оружие, Косачев

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