В Совфеде РФ ответили на предложения Трампа по сокращению ядерных вооружений
В России боятся, что снижение количества ядерных вооружений сделает их главное оружие неэффективным
Сокращение ядерного вооружения России нужно увязать с ядерными потенциалами других стран и развитием иных видов вооружения, заявил понедельник председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает РИА Новости.
"Снижение количества ядерных вооружений до уровня, когда американская военная мощь в других сферах сделает наше главное оружие неэффективным, разумеется, невозможно. А потому все это надо рассматривать в увязке с другими факторами, включая ядерные потенциалы других стран", – сказал он.
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
Издание The Sunday Times, со ссылкой на информированные источники сообщило, что Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике. По информации издания, главной темой встречи должно было стать вопрос сокращения ядерного вооружения.
Позже, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщило, что команда Трампа опровергла встречу с Путиным. Информацию о возможной встрече в столице Исландии – Рекьявике один из собеседников агентство назвал "выдумкой". Другой также сказал, что изложенные в ней факты не соответствуют действительности.
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