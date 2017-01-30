В США автомобиль въехал в толпу пешеходов: два человека погибли

По данным полиции, количество алкоголя в крови подозреваемого в 5 раз превышало разрешенный в штате Кентукки предел

В Луисвилле, Кентукки автомобиль въехал в толпу пешеходов, 2 человека погибли, 9 получили травмы. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель полиции Алисия Смайли сообщила, что Чад Эрдлей, которому 37 лет, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, въехал в припаркованный на стоянке автомобиль.

При этом он задел девять человек, находящихся рядом. Два неопознанных пешеходы погибли на месте происшествия. Еще семь человек были госпитализированы с травмами, не опасными для жизни.

По данным полиции, количество алкоголя в крови подозреваемого в 5 раз превышало разрешенный в штате Кентукки предел.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна. По данным полиции, мужчина умышленно направил автомобиль на пешеходов.