В США автомобиль въехал в толпу пешеходов: два человека погибли

Сегодня, 19:46

По данным полиции, количество алкоголя в крови подозреваемого в 5 раз превышало разрешенный в штате Кентукки предел

Из-за пьяного водителя погибли два пешехода. Фото: РБК-Украина
Из-за пьяного водителя погибли два пешехода. Фото: РБК-Украина

В Луисвилле, Кентукки автомобиль въехал в толпу пешеходов, 2 человека погибли, 9 получили травмы. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель полиции Алисия Смайли сообщила, что Чад Эрдлей, которому 37 лет, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, въехал в припаркованный на стоянке автомобиль.

При этом он задел девять человек, находящихся рядом. Два неопознанных пешеходы погибли на месте происшествия. Еще семь человек были госпитализированы с травмами, не опасными для жизни.

По данным полиции, количество алкоголя в крови подозреваемого в 5 раз превышало разрешенный в штате Кентукки предел.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна. По данным полиции, мужчина умышленно направил автомобиль на пешеходов.
ДТП, США, алкоголь, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "В США автомобиль въехал в толпу пешеходов: два человека погибли". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп подписал указ, предусматривающий резкое сокращение регулирования в США

Сегодня, 19:32

В ходе предвыборной кампании новый президент США обещал отказаться от нормативно-правовых актов, сдерживающих развитие американской экономики

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Администрация Трампа разработала проект указа об ограничении выдачи рабочих виз - Bloomberg

Сегодня, 19:12

Документ требует от американских компаний нанимать в первую очередь американцев, а среди иностранцев отдавать приоритет самым высокооплачиваемым

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Иммигарционный указ Трампа "аукнулся" авиакомпаниям по всему миру

Сегодня, 18:35

Как отмечается, введенные США ограничения не вносят достаточной ясности в вопрос о том, кого можно допускать к полету

Мир

Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей

Сегодня, 18:33

Две провинции в стране объявлены зоной катастрофы, а к тушению огня привлекли армию

Мир

Турецкая авиакомпания возместит убытки пострадавшим из-за указа Трампа. Фото: turkishairlines.com

Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа

Сегодня, 18:25

При этом турецкая авиакомпания не будет вызмать штрафы с пострадавших от ренонансного указа Трампа пассажиров

Мир

Анжей Дуда. Фото: AFP

Польша и США начали совместные военные учения

Сегодня, 17:55

Президент Польши выразил надежду, что присутствие солдат армии США в Польше будет способствовать укреплению польско-американских отношений

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

В ЕС Тиллерсон делает ставку на Италию - La Stampa

Сегодня, 17:35

Как отмечает журналист, будущий глава Госдепа упоминает ЕС как привилегированного собеседника, несмотря на поддержку, которую Трамп выразил Brexit

Невероятное

Волшебный трюк телеведущего шокировал зрителей

Сегодня, 17:28

В ходе репортажа, который журналист дела в Вашингтоне, на руках мужчины внезапно появились перчатки

Мир

Зейд Раад Зейд аль-Хуссейн. Фото: пресс-центр ООН

В ООН отреагировали на резонансный указ Трампа

Сегодня, 16:53

Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что антимиграционный указ президента США нарушает международное гуманитарное право

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

После указа Трампа по беженцам Посольство США изменило порядок выдачи виз россиянам

Сегодня, 16:44

В подписанном документе говорится, что программа повторной выдачи виз - The Visa Interview Waiver Program - должна быть прервана

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования