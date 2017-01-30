В США автомобиль въехал в толпу пешеходов: два человека погибли
По данным полиции, количество алкоголя в крови подозреваемого в 5 раз превышало разрешенный в штате Кентукки предел
В Луисвилле, Кентукки автомобиль въехал в толпу пешеходов, 2 человека погибли, 9 получили травмы. Об этом сообщает Associated Press.
Представитель полиции Алисия Смайли сообщила, что Чад Эрдлей, которому 37 лет, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, въехал в припаркованный на стоянке автомобиль.
При этом он задел девять человек, находящихся рядом. Два неопознанных пешеходы погибли на месте происшествия. Еще семь человек были госпитализированы с травмами, не опасными для жизни.
По данным полиции, количество алкоголя в крови подозреваемого в 5 раз превышало разрешенный в штате Кентукки предел.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна. По данным полиции, мужчина умышленно направил автомобиль на пешеходов.
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