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В США черепаха подожгла два дома http://www.segodnya.ua/img/article/7877/57_main.1484238265.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/57_tn.1484238265.jpg Мир Виновник инцидента отделался несколькими ожогами на панцире

В США черепаха подожгла два дома

Сегодня, 18:22

Виновник инцидента отделался несколькими ожогами на панцире

Мощный пожар перекинулся на соседний дом. Фото: AFP
Мощный пожар перекинулся на соседний дом. Фото: AFP

15-летняя черепаха по кличке Битс, которая весит 68 килограммов, подожгла два дома в техасском городе Сан-Антонио.

Весьма крупный питомец опрокинул лампу, стоявшую в комнате с клеткой, где жило животное.

В результате вспыхнул пожар, который быстро перекинулся на соседний дом. К счастью, никто не пострадал, сообщает Fox News.

Хозяева Битса вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных, но было поздно – огонь успел перекинуться на соседний дом. Опрокинутая черепахой лампа упала на матрас, который тут же загорелся.

По словам соседей владельцев черепахи, ущерб, который нанес им Битс, оценивается в 150 тысяч долларов.

В настоящий момент эксперты и полицейские выясняют, каким образом опрокинутая лампа могла вызвать столь крупный пожар.

Виновник инцидента отделался несколькими ожогами на панцире. Хозяин Битса говорит, что страховая служба должна возместить его соседям ущерб.
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Источник:

Вести.Ru

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