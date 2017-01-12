В США черепаха подожгла два дома

15-летняя черепаха по кличке Битс, которая весит 68 килограммов, подожгла два дома в техасском городе Сан-Антонио.

Весьма крупный питомец опрокинул лампу, стоявшую в комнате с клеткой, где жило животное.

В результате вспыхнул пожар, который быстро перекинулся на соседний дом. К счастью, никто не пострадал, сообщает Fox News.

Хозяева Битса вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных, но было поздно – огонь успел перекинуться на соседний дом. Опрокинутая черепахой лампа упала на матрас, который тут же загорелся.

По словам соседей владельцев черепахи, ущерб, который нанес им Битс, оценивается в 150 тысяч долларов.

В настоящий момент эксперты и полицейские выясняют, каким образом опрокинутая лампа могла вызвать столь крупный пожар.

Виновник инцидента отделался несколькими ожогами на панцире. Хозяин Битса говорит, что страховая служба должна возместить его соседям ущерб.