В США черепаха подожгла два дома
Виновник инцидента отделался несколькими ожогами на панцире
15-летняя черепаха по кличке Битс, которая весит 68 килограммов, подожгла два дома в техасском городе Сан-Антонио.
Весьма крупный питомец опрокинул лампу, стоявшую в комнате с клеткой, где жило животное.
В результате вспыхнул пожар, который быстро перекинулся на соседний дом. К счастью, никто не пострадал, сообщает Fox News.
Хозяева Битса вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных, но было поздно – огонь успел перекинуться на соседний дом. Опрокинутая черепахой лампа упала на матрас, который тут же загорелся.
По словам соседей владельцев черепахи, ущерб, который нанес им Битс, оценивается в 150 тысяч долларов.
В настоящий момент эксперты и полицейские выясняют, каким образом опрокинутая лампа могла вызвать столь крупный пожар.
Виновник инцидента отделался несколькими ожогами на панцире. Хозяин Битса говорит, что страховая служба должна возместить его соседям ущерб.
Вы сейчас просматриваете новость "В США черепаха подожгла два дома". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии