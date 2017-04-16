В США испытали бронемашину с боевым лазером

Сегодня, 06:52

Боевая машина MEHEL 2.0 разрабатывается в качестве части систем объектовой противовоздушной обороны

MEHEL 2.0. Фото: U.S. Army
MEHEL 2.0. Фото: U.S. Army

Армия США провела полигонные испытания бронированной боевой машины MEHEL 2.0 (Mobile Expeditionary High Energy Laser, мобильный экспедиционный высокоэнергетический лазер), выполненной на базе Stryker. Как сообщает N+1 со ссылкой на Defense Aerospace, проверки машины проводились в условиях, приближенных к боевым, на полигоне "Томпсон Хилл" в Оклахоме. Она использовалась для поражения различных беспилотных летательных аппаратов, включая и коммерческие квадрокоптеры.

Американские военные полагают, что лазерное оружие позволит эффективно бороться с некоторыми типами целей, в первую очередь с беспилотными летательными аппаратами, минометными минами и снарядами, а также легкими самолетами и вертолетами противника. Кроме того, боевые лазеры помогут военным быстрее уничтожать обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства. Такое оружие стало особенно актуальным, если учесть, что боевики в Ираке и Сирии стали чаще использовать коммерческие дроны.

Боевая машина MEHEL 2.0 разрабатывается в качестве части систем объектовой противовоздушной обороны. Она должна будет бороться с беспилотниками. Машина выполнена на базе броневика Stryker и оснащена боевым лазером мощностью пять киловатт. Помимо лазера бронемашина оснащена системами обнаружения и идентификации малых беспилотников. Помимо борьбы с беспилотниками MEHEL 2.0 может быть использован для дистанционного подрыва самодельных взрывных устройств.

Ранее американская компания Lockheed Martin объявила об успешных испытаниях нового боевого лазера, мощность которого по проекту составляет 60 киловатт. Во время испытаний измеренная мощность лазерного луча новой установки составила 58 киловатт. Лазерная установка работает по принципу спектрального совмещения волоконных лазеров. В таком оружии установлены несколько лазерных излучателей, лучи от которых передаются по оптическому волокну в специальное устройство совмещения.
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