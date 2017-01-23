В США из-за торнадо и штормов погибли 18 человек (видео)

Не менее 18 человек погибли в США в результате обрушившихся торнадо и штормов в четырех штатах. Стихия пронеслась по ним 21 – 22 января.



Больше торнадо затронуло сельские районы штата Джорджия, где погибли 15 человек. Власти штата не исключают, что число жертв может возрасти.



Также тяжелая ситуация, вызванная аномальной погодой, сложилась в штатах, Миссисипи, Флорида и Алабама.



В Джорджии уже объявлен режим чрезвычайного положения, президент Дональд Трамп обещал оказать пострадавшим штатам помощь.







