В США из-за торнадо и штормов погибли 18 человек (видео)
Стихия затронула сельские районы Джорджии, где погибли 15 человек. Число жертв может возрасти
Не менее 18 человек погибли в США в результате обрушившихся торнадо и штормов в четырех штатах. Стихия пронеслась по ним 21 – 22 января.
Больше торнадо затронуло сельские районы штата Джорджия, где погибли 15 человек. Власти штата не исключают, что число жертв может возрасти.
Также тяжелая ситуация, вызванная аномальной погодой, сложилась в штатах, Миссисипи, Флорида и Алабама.
В Джорджии уже объявлен режим чрезвычайного положения, президент Дональд Трамп обещал оказать пострадавшим штатам помощь.
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