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В США из-за торнадо и штормов погибли 18 человек (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/28_main.1485170053.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/28_tn.1485170053.jpg Мир Стихия затронула сельские районы Джорджии, где погибли 15 человек. Число жертв может возрасти

В США из-за торнадо и штормов погибли 18 человек (видео)

Сегодня, 16:00

Стихия затронула сельские районы Джорджии, где погибли 15 человек. Число жертв может возрасти


Не менее 18 человек погибли в США в результате обрушившихся торнадо и штормов в четырех штатах. Стихия пронеслась по ним 21 – 22 января.

Больше торнадо затронуло сельские районы штата Джорджия, где погибли 15 человек. Власти штата не исключают, что число жертв может возрасти.

Также тяжелая ситуация, вызванная аномальной погодой, сложилась в штатах, Миссисипи, Флорида и Алабама.

В Джорджии уже объявлен режим чрезвычайного положения, президент Дональд Трамп обещал оказать пострадавшим штатам помощь.
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