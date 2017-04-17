В США мужчина транслировал убийство в соцсеть

Трансляция убийства велась несколько часов, после чего была отключена, полиция разыскивает подозреваемого

Полиция города Кливленд в штате Огайо (США) объявила в розыск подозреваемого, который убил мужчину, ведя прямую трансляцию через Facebook Live. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника полиции города Келвина Уильямса.

В полиции призвали подозреваемого – Стива Стивенса, – явиться с повинным и "больше никому не причинять вреда". Видео прямой трансляции было доступно в социальной сети в течение трех часов, после чего его удалили, рассказал Уильямс.

Кроме того, Стивенс на видео заявил, что он совершил еще несколько убийств. По словам начальника полиции, эта информация пока что не проверена. Полиция ничего не сообщила о жертве Стивенса, отмечает издание.

Напомним, в Одесской области задержали гражданина соседнего государства, который находился в международном розыске за убийство.