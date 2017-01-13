В США обнаженная женщина угнала полицейскую машину (видео)

Полиция около часа преследовала угонщицу, которая была под действием метамфетамина и спайса

В американском штате Аризона обнаженная женщина угнала автомобиль помощника шерифа.

Видео, которое появилось в сети, показывает дезориентированную женщину, бредущую по автозаправке без одежды. Она сообщила помощнику шерифа, что стала жертвой изнасилования. Когда он вышел из машины, чтобы достать одеяло, женщина запрыгнула на водительское место через незакрытую дверь и нажала на газ.

FOX 10 сообщает, что полиция около часа преследовала обнаженную угонщицу, едущую по шоссе со скоростью более 160 километров в час. После задержания выяснилось, что женщина находилась под действием метамфетамина и спайса. Сообщение об изнасиловании не подтвердилось.

Женщине предъявлены обвинения в незаконном бегстве от правоохранительных органов, сопротивлении аресту, краже средства передвижения, обладании украденным автомобилем, вооруженном нападении и предоставлении заведомо ложных сведений.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские задержали 19-летнего и 18-летнего студентов, которые угнали автомобиль у таксиста.