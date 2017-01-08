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В США оценили вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7862/94_main.1483863962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/94_tn.1483863962.jpg Мир Трамп "сознательно или бессознательно" может спровоцировать президента РФ Владимира Путина к расширению российской зоны влияния в Восточной Европе, считает американский политолог

В США оценили вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину

Сегодня, 10:25

Трамп "сознательно или бессознательно" может спровоцировать президента РФ Владимира Путина к расширению российской зоны влияния в Восточной Европе, считает американский политолог

Профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке Александр Мотыль. Фото: Апостроф
Профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке Александр Мотыль. Фото: Апостроф

Украина должна готовиться к полномасштабному наступлению России на свою территорию, хоть на данный момент вероятность такого сценария мала.

Об этом рассказал профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке, американский историк, писатель и художник украинского происхождения Александр Мотыль в интервью интернет-изданию "Апостроф".

По его мнению, новоизбранный президент США Дональд Трамп "сознательно или бессознательно" может спровоцировать президента РФ Владимира Путина к расширению российской зоны влияния в Восточной Европе.

Ученый отметил, что страны Запада сейчас не готовы к жесткому противостоянию с Россией из-за возможного захвата стран Восточной Европы.

"Если будет наступление на балтийские страны, Беларусь, Украину, будут, возможно, громкие заявления протеста, возможно, ужесточение санкций – и все. Путин, конечно, это знает", – сказал Александр Мотыль.

Напомним, недавно Александр Мотыль в блоге для Atlantic Council заявил, что последние данные свидетельствуют о том, что Россия может планировать крупную наземную операцию против Украины.

Также аналитик считает, что если Россия решит попробовать завоевать всю Украину, Кремлю потребуются до 866 тысяч военнослужащих, потери будут огромными с обеих сторон.
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