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В США опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы http://www.segodnya.ua/img/article/7845/35_main.1483052228.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/35_tn.1483052228.jpg Мир Эту кампанию ведомства назвали GRIZZLY STEPPE

В США опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы

Сегодня, 00:57

Эту кампанию ведомства назвали GRIZZLY STEPPE

В США опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы, фото tourprom.ru
В США опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы, фото tourprom.ru

В США опубликован совместный доклад Министерства национальной безопасности США и ФБР, в котором говорится о двух хакерских атаках, зафиксированных в США летом 2015 года и весной 2016 года.

В докладе они обозначены как "продвинутые постоянные сетевые угрозы" (Advanced Persistent Threat, APT) APT28 и APT29. При этом в документе утверждается, что их осуществили две группы российских военных и гражданских разведывательных служб, передает РБК.

Эту кампанию ведомства назвали GRIZZLY STEPPE. По данным, представленным в докладе, обе группы ранее неоднократно атаковали информационные системы правительственных и исследовательских организаций, университетов и корпораций по всему миру.

Обе группы, стоящие за атаками, занимались фишингом, распространяя ссылки на поддельные сайты, имитирующие сайты целевых организаций, а группа, организовавшая атаку APT29, также распространяла вирусы через рассылку файлов сотрудникам целевых организаций.

Во время атаки APT29 летом 2015 года группе хакеров удалось заразить информационные системы американской политической партии, когда одна из целевых персон открыла зараженное приложение к электронному письму, и вирус проник в систему, говорится в докладе. После этого хакерам удалось получить контроль над почтовыми аккаунтами и скачать оттуда переписку нескольких человек.

Атака APT28, которая была реализована весной 2016 года, проводилась в отношении той же политической партии, при этом сама партия в докладе не называется. В результате фишинговой атаки злоумышленники получили пароли от почтовых аккаунтов нескольких ключевых персон и смогли скачать содержимое почтовых ящиков лидеров партии. Правительство США полагает, что эта переписка была предоставлена СМИ и опубликована.

По информации, представленной в докладе, сотрудники российской разведки по-прежнему проводят фишинговые атаки против американских государственных органов. Последняя рассылка была запущена в ноябре 2016 года, сразу после проведения выборов в США, говорится в документе.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр, а также 6 физлиц.

Reuters также сообщает, что Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.
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