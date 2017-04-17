В США открыли стрельбу по 50 подросткам

Сегодня, 12:53

Преступники сбежали с места происшествия на автомобиле

Неизвестные в Калифорнии обстреляли подростков. Фото: Pixabay
Неизвестные в Калифорнии обстреляли подростков. Фото: Pixabay

Девять подростков получили ранения в городе Вальехо (штат Калифорния) в результате стрельбы возле дома, где проходила молодежная вечеринка. Об этом сообщил представитель городской полиции Кевин Бартлетт.

По его словам, когда вечеринка близилась к концу и люди начали выходить из дома, неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу по толпе из примерно 50 человек. Восемь из них получили огнестрельные ранения, еще один пострадал в результате давки, возникшей из-за паники.

Все пострадавшие являются подростками, они доставлены в больницу. Самому младшему из них 13 лет.

"Все раненые находятся в стабильном состоянии", – заявил Бартлетт.

По его словам, стрелявших, мотивы которых не установлены, было как минимум двое. Они скрылись с места происшествия на автомобиле, ведутся их поиски.
стрельба, вечеринка, преступники, калифорния

Вы сейчас просматриваете новость "В США открыли стрельбу по 50 подросткам". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

ТАСС, УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В США обстреляли участников вечеринки. Фото: yarcube.ru

В США произошла стрельба на вечеринке

Сегодня, 11:02

Инцидент произошел в калифорнийском городе Вальехо

Мир

Преступники скрылись с места преступления. Фото: AFP

Стрельба в США: у ночного клуба ранили девять человек

Вчера, 15:04

Местной полиции пока не известно количество нападавших и их возможные мотивы

Мир

В США произошла бойня между сторонниками и противниками Трампа

Вчера, 00:35

Драку разнимали дежурившие на месте полицейские, задержаны несколько активистов

Мир

Место происшествия. Фото: соцсети

В США произошла стрельба возле церкви, пострадали дети

Вчера, 13:59

Ранены трое подростков и маленький ребенок

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования