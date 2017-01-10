В США ответили на заявление Кремля о встрече Путина и Трампа
Новый американский лидер сам решит, когда встретиться с президентом России
Избранный президент США Дональд Трамп после вступления на пост самостоятельно примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.
На вопрос, беспокоят ли Обаму встречи новой администрации США с российским лидером, Эрнест ответил: "Президент Обама несколько раз встречался с президентом Путиным. Это совершенно допустимо, что президент США встречается с президентом России".
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил про возможность встречи Путина и Трампа не раньше инаугурации избранного президента США.
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