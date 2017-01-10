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В США ответили на заявление Кремля о встрече Путина и Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7868/3_main.1484043771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/3_tn.1484043771.jpg Мир Новый американский лидер сам решит, когда встретиться с президентом России

В США ответили на заявление Кремля о встрече Путина и Трампа

Сегодня, 12:21

Новый американский лидер сам решит, когда встретиться с президентом России

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления на пост самостоятельно примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

На вопрос, беспокоят ли Обаму встречи новой администрации США с российским лидером, Эрнест ответил: "Президент Обама несколько раз встречался с президентом Путиным. Это совершенно допустимо, что президент США встречается с президентом России".

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил про возможность встречи Путина и Трампа не раньше инаугурации избранного президента США.
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