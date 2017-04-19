В США перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски – СМИ

Сегодня, 00:35

На их перехват подняли два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3

Два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж). Фото: aviarf.ru
Два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж). Фото: aviarf.ru

ВС США перехватили два российских бомбардировщика в международном воздушном пространстве у побережья Аляски, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

По информации телеканала, который ссылается на источник в правительстве США, два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж) в ночь на понедельник.

На их перехват подняли два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3, которые выполнили его в "профессиональной и безопасной манере".

Истребители сопровождали российские бомбардировщики в течение 12 минут, пока те не изменили курс на возвращение на свою базу на Востоке России".

Максимальное сближение российских самолетов с островом Кадьяк у южного побережья Аляски составило около 161 километров.
США, истребители, бомбардировщики, ту-95

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