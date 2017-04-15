В США построили кубик Рубика весом 680 килограммов

Сегодня, 01:06

Грани гигантской головоломки не менее подвижны, чем в кубике стандартных размеров


Выпускники американского Университета Мичигана создали крупнейший кубик Рубика в мире, который весит 680 килограммов. Его грани при этом не менее подвижны, чем в головоломке стандартных размеров. По словам одного из авторов проекта, на сборку обычного кубика Рубика он тратит не более двух минут, сообщает Yahoo!

По словам 22-летнего Райана Куна, собрать 680-килограммовую головоломку он готов чуть более чем за час. Огромную конструкцию выставили в инженерном корпусе университетского кампуса в Энн Арбор.

Кубик Рубика изобрел венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик в 1980-х годах. Ежегодно на планете продаются около 10 миллионов копий головоломки.
 
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