В США приостановили действие нашумевшего миграционного указа Трампа

Такое решение принято в соответствии с постановлением суда о временном запрете действия указа

Министерство национальной безопасности США временно приостановило исполнение положений миграционного указа президента Дональда Трампа. Решение принято после того, как федеральный суд в Сиэтле 3 февраля ввел временный запрет на его выполнение, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на распространенное заявление ведомства, передает Корреспондент.

"В соответствии с постановлением судьи, Министерство национальной безопасности временно приостановило все действия по реализации положений исполнительного указа", – цитирует заявление министерства телекомпания.

По данным СМИ, ведомство намерено в ближайшее время добиться отмены постановления и защитить президентский исполнительный указ, который является законным и целесообразным.

Кроме того, министерство продолжит проверки приезжающих в США лиц в соответствии со стандартной процедурой.

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан Трампом 28 января.