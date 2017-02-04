В США приостановили действие нашумевшего миграционного указа Трампа

Сегодня, 19:14

Такое решение принято в соответствии с постановлением суда о временном запрете действия указа

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Министерство национальной безопасности США временно приостановило исполнение положений миграционного указа президента Дональда Трампа. Решение принято после того, как федеральный суд в Сиэтле 3 февраля ввел временный запрет на его выполнение, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на распространенное заявление ведомства, передает Корреспондент.

"В соответствии с постановлением судьи, Министерство национальной безопасности временно приостановило все действия по реализации положений исполнительного указа", – цитирует заявление министерства телекомпания.

По данным СМИ, ведомство намерено в ближайшее время добиться отмены постановления и защитить президентский исполнительный указ, который является законным и целесообразным.

Кроме того, министерство продолжит проверки приезжающих в США лиц в соответствии со стандартной процедурой.

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан Трампом 28 января.
США, миграция, указ, мигранты, дональд трамп

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