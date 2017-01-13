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В США прогремел взрыв на автовокзале, который перерос в масштабный пожар (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/51_main.1484306459.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/51_tn.1484306459.jpg Мир В результате обвалились четыре автобусных терминала

В США прогремел взрыв на автовокзале, который перерос в масштабный пожар (видео)

Сегодня, 13:19

В результате обвалились четыре автобусных терминала



В американском Детройте (штат Мичиган) в пятницу, 13 января, прогремел взрыв на автовокзале, который перерос в масштабный пожар. В результате обвалились четыре автобусных терминала, горят автобусы, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Motor City Muckraker.

По неподтвержденным данным, пожар возник в результате взрыва и нанес значительные повреждения и терминалу, который частично обрушился, и прилегающим постройкам.

Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара.

На место происшествия прибыли пожарные и эксперты для установления причин возгорания.
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