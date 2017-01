В США происходят массовые протесты против инаугурации Трампа (фото,видео)

В США происходят массовые протесты против инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Как видно из многочисленных фото и видео, размещенных в соцсетях и СМИ, для нормализации обстановки властям пришлось задействовать отряды полицейских.

Anti-Trump protestors on the streets of Washington DC outside the National Press Club. #Inauguration pic.twitter.com/Y0I8q6QIXn — James Cook (@BBCJamesCook) 20 января 2017 г.

New York City protests against Donald Trump's presidency. They haven't stopped coming. pic.twitter.com/qwZlBe2i0L — Phil McCausland (@PhilMcCausland) 10 ноября 2016 г.

A MCPD police officer smashes his helmet against against another officers shield during the #Deploraball #DisruptJ20 pic.twitter.com/GOnhfv8PPi — Shay Horse (@HuntedHorse) 20 января 2017 г.

Отметим, в США сегодня пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

После инаугурации пройдет праздничное шествие.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации. В частности, сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.