В США произошла бойня между сторонниками и противниками Трампа

Сегодня, 00:35

Драку разнимали дежурившие на месте полицейские, задержаны несколько активистов


В американском Беркли, штат Калифорния, начались столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Полиция уже задержала четырех человек, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Потасовка началась в городском парке имени Мартина Лютера Кинга, где собрались порядка 200 человек. Начавшуюся драку быстро разняли дежурившие на месте полицейские, которые задержали одного человека.

Позднее произошло еще несколько столкновений между сторонниками и противниками Трампа, в результате которых задержали еще трех человек.

5 марта в Беркли уже происходили столкновения между сторонниками и противниками американского лидера.
США, трамп, калифорния, потасовка, задержали, бойня, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "В США произошла бойня между сторонниками и противниками Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Золотая карета. Фото: The Telegraph

Трампу советуют оказаться от поездки в золотой карете Елизаветы II

Вчера, 20:56

Сотрудники спецслужб полагают, что обеспечить безопасность американского лидера в этом случае будет намного сложнее

Мир

Северная Корея удивила новой военной техникой. Фото: AFP

В КНДР устроили грандиозный парад на фоне угроз о войне

Вчера, 13:16

Празднества происходят на фоне опасений международного сообщества, что Северная Корея, возможно, готовится произвести шестое ядерное испытание за последнее десятилетие

Мир

Списки посетителей Белого дома решили засекретить. Фото: AFP

У Трампа решили засекретить список посетителей Белого дома

Вчера, 11:43

Списки посетителей можно будет обнародовать не ранее, чем через 5 лет после смены президента США

Мир

Американський танк M1A2 Abrams. Фото: tactdb.blogspot.com

На танках США в Европе меняют камуфляж

Вчера, 09:32

В зеленый цвет будут перекрашены более 400 единиц техники, которую США разместили в Европе

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп рискует начать ядерную войну с Северной Кореей - экс-министр обороны США

Вчера, 06:49

Леон Панетта отметил, что у нынешней ситуации есть потенциал для начала ядерной войны, которая способна унести миллионы жизней

Шоу-бизнес

Кэти Перри раскритиковала Трампа

Вчера, 06:38

32-летняя звезда украсила обложку глянца, а также появилась на его страницах в неожиданных образах от японского бренда Comme des Garçons

Мир

космическое агентство обратилось к Трампу из стратосферы

Астронавты отправили Трампу нецензурное послание

Вчера, 05:45

В агентстве послание называют первым космическим протестом из-за планов Трампа сократить финансирование деятельности федерального агентства по охране окружающей среды (EPA) и американского космического агентства NASA

Мир

Неядерная бомба США. Иллюстрация: Военное обозрение

Для удара "матерью всех бомб" по Афганистану не требовалось распоряжение Трампа - Пентагон

14 Апреля, 20:23

Николсон был наделен соответствующими полномочиями еще до прихода Трампа на пост президента США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования