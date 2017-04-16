В США произошла бойня между сторонниками и противниками Трампа
Драку разнимали дежурившие на месте полицейские, задержаны несколько активистов
UPDATE: Opposing #Berkeley rallies move from MLK park to streets, fights ensue. //t.co/FyTCCAaOQB pic.twitter.com/iiU2o9UgZY— NBC Bay Area (@nbcbayarea) 15 апреля 2017 г.
В американском Беркли, штат Калифорния, начались столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Полиция уже задержала четырех человек, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Потасовка началась в городском парке имени Мартина Лютера Кинга, где собрались порядка 200 человек. Начавшуюся драку быстро разняли дежурившие на месте полицейские, которые задержали одного человека.
Позднее произошло еще несколько столкновений между сторонниками и противниками Трампа, в результате которых задержали еще трех человек.
Helicopter overhead but otherwise limited police presence on streets as protesters brawl in #berkeley pic.twitter.com/sgkw7yFvE8— Gabrielle Canon (@GabrielleCanon) 15 апреля 2017 г.
5 марта в Беркли уже происходили столкновения между сторонниками и противниками американского лидера.
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