В США произошла бойня между сторонниками и противниками Трампа

В американском Беркли, штат Калифорния, начались столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Полиция уже задержала четырех человек, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Потасовка началась в городском парке имени Мартина Лютера Кинга, где собрались порядка 200 человек. Начавшуюся драку быстро разняли дежурившие на месте полицейские, которые задержали одного человека.

Позднее произошло еще несколько столкновений между сторонниками и противниками Трампа, в результате которых задержали еще трех человек.

Helicopter overhead but otherwise limited police presence on streets as protesters brawl in #berkeley pic.twitter.com/sgkw7yFvE8