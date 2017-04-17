В США произошла стрельба на вечеринке

Сегодня, 11:02

Инцидент произошел в калифорнийском городе Вальехо

В США обстреляли участников вечеринки. Фото: yarcube.ru
В США обстреляли участников вечеринки. Фото: yarcube.ru

Девять подростков получили в воскресенье ранения в городе Вальехо (штат Калифорния) в результате стрельбы возле дома, где проходила молодежная вечеринка. Об этом передает УНИАН со ссылкой на ТАСС и представителя городской полиции Кевина Бартлетта.

По его словам, когда вечеринка близилась к концу и люди начали выходить из дома, неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу по толпе из примерно 50 человек. Восемь из них получили огнестрельные ранения, еще один пострадал в результате давки, возникшей из-за паники.

Все пострадавшие являются подростками, они доставлены в больницу. Самому младшему из них 13 лет. "Все раненые находятся в стабильном состоянии", – заявил Бартлетт.

По его словам, стрелявших, мотивы которых не установлены, было как минимум двое. Они скрылись с места происшествия на автомобиле, ведутся их поиски.
поиски, вечеринка, раненые, калифорния, неизвестные, ранения, пострадавшие, происшествия

Вы сейчас просматриваете новость "В США произошла стрельба на вечеринке". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В США произошла бойня между сторонниками и противниками Трампа

Вчера, 00:35

Драку разнимали дежурившие на месте полицейские, задержаны несколько активистов

Мир

Фото: AFP

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд

15 Апреля, 12:02

Причины аварии пока не установлены, началось расследование

Мир

О причинах инцидента не сообщается. Фото: pixabay.com

В Китае грузовик врезался в похоронную процессию

14 Апреля, 14:18

В результате инцидента погибли четыре человека, еще восемь получили серьезные ранения

Мир

В крупном ДТП в Гонконге пострадали 70 человек. Фото: scmp.com

В крупном ДТП в Китае покалечились 70 человек

12 Апреля, 23:28

На дороге столкнулись два рейсовых автобуса и микроавтобус

Запад

Преступники забрали 16 миллионов. Фото: vremyan.ru

На Закарпатье задержали похитителей 16 миллионов

12 Апреля, 17:18

Жертвами преступников стали водитель и пассажир автомобиля

Харьков

Вандалов ищет полиция. Фото: islamnews.ru

В Харькове подростки разнесли трамвайное депо

12 Апреля, 15:47

Вандалов разыскивают сотрудники правоохранительных органов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования