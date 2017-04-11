В США произошла стрельба в школе: есть погибшие
Согласно информации начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, после инцидента погибли 2 взрослых. По его данным, самоубийство совершил стрелявший
В начальной школе в округе Сан-Бернардино Южной Калифорнии сегодня, 10 апреля, произошла стрельба, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает NBC News.
"Представительница объединенного школьного округа Сан-Бернардино Моника Гарсия рассказала, что произошедшее предварительно было связано со спором о домашнем насилии, который произошел между учащимися и преподавателями ранее. Участие в нем принимал получивший ранения учитель", – говорится в сообщении.
Согласно информации начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, после инцидента погибли 2 взрослых. По его данным, самоубийство совершил стрелявший.
Стрельба произошла в одном из классов. Спасатели сообщали о по крайней мере 4 пострадавших, среди которых двое школьников. В данный момент всех учеников из школы, в которой произошел инцидент, из соображений безопасности перевели в здание средней школы.
Напомним, ранее сообщалось, что во Флориде в фитнес-клубе произошла стрельба. Инцидент случился в результате спора между бывшим сотрудником и менеджером фитнес-клуба.
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