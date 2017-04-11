В США произошла стрельба в школе: есть погибшие

Вчера, 22:39

Согласно информации начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, после инцидента погибли 2 взрослых. По его данным, самоубийство совершил стрелявший

В США произошла стрельба. Фото: РБК-Украина
В США произошла стрельба. Фото: РБК-Украина

В начальной школе в округе Сан-Бернардино Южной Калифорнии сегодня, 10 апреля, произошла стрельба, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает NBC News.

"Представительница объединенного школьного округа Сан-Бернардино Моника Гарсия рассказала, что произошедшее предварительно было связано со спором о домашнем насилии, который произошел между учащимися и преподавателями ранее. Участие в нем принимал получивший ранения учитель", – говорится в сообщении.

Согласно информации начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, после инцидента погибли 2 взрослых. По его данным, самоубийство совершил стрелявший.

Стрельба произошла в одном из классов. Спасатели сообщали о по крайней мере 4 пострадавших, среди которых двое школьников. В данный момент всех учеников из школы, в которой произошел инцидент, из соображений безопасности перевели в здание средней школы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Флориде в фитнес-клубе произошла стрельба. Инцидент случился в результате спора между бывшим сотрудником и менеджером фитнес-клуба.
США, школа, стрельба

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Источник:

РБК-Украина

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