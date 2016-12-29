В США разбился военный вертолет
Жертвами авиакатастрофы в Техасе стали два человека, находившиеся на борту
В американском Техасе при крушении военного вертолета в водах залива Галвестон погибли два человека, передает KHOU.
Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил сведения об авиакатастрофе и заявил, что два человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.
Напомним, ранее в России разбился военный самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию.
Вы сейчас просматриваете новость "В США разбился военный вертолет". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии