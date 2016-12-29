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В США разбился военный вертолет http://www.segodnya.ua/img/article/7841/76_main.1482997329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/76_tn.1482997329.jpg Мир Жертвами авиакатастрофы в Техасе стали два человека, находившиеся на борту

В США разбился военный вертолет

Сегодня, 09:41

Жертвами авиакатастрофы в Техасе стали два человека, находившиеся на борту

В США разбился военный вертолет. Фото: из открытых источников
В США разбился военный вертолет. Фото: из открытых источников

В американском Техасе при крушении военного вертолета в водах залива Галвестон погибли два человека, передает KHOU.

Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил сведения об авиакатастрофе и заявил, что два человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Напомним, ранее в России разбился военный самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию.
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