В США разбился военный вертолет

Жертвами авиакатастрофы в Техасе стали два человека, находившиеся на борту

В американском Техасе при крушении военного вертолета в водах залива Галвестон погибли два человека, передает KHOU.

Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил сведения об авиакатастрофе и заявил, что два человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Напомним, ранее в России разбился военный самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию.