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В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека http://www.segodnya.ua/img/article/7904/78_main.1485009399.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/78_tn.1485009399.jpg Мир В городе Хаттисберг объявлено чрезвычайное положение, несколько домов сильно повреждены

В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

Сегодня, 16:35

В городе Хаттисберг объявлено чрезвычайное положение, несколько домов сильно повреждены

В США торнадо убил 4 человека. Фото: twitter
В США торнадо убил 4 человека. Фото: twitter

Сегодня утром в американском штате Миссисипи от торнадо погибли четыре человека. Об этом сообщили чиновники штата, передает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Торнадо пронесся по городу Хаттисберг и его окрестностям. Мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение. Сообщают о значительном повреждении домов.

Местные полицейские и пожарные пытаются спасти пострадавших людей.

Сильнее всего торнадо ударил в четыре утра по местному времени.

Напомним, недавно в результате мощного торнадо в американском штате Алабама погибли по меньшей мере четыре человека.
США, жертвы, ураган, торнадо, Миссисипи

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