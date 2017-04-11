В США считают, что Россия знала о предстоящей химатаке в Сирии – СМИ

Сегодня, 05:59

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли около 100 челове

В пятницу США нанесли ракетами &quot;Томагавк&quot; удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Фото: AFP
В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Фото: AFP

Россия знала заранее о возможной химической атаке в сирийской провинции Идлиб, которая произошла 4 апреля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, – переводит статью "Гордон". По словам чиновника, российский беспилотник пролетал в небе в тот момент, когда жертв химической атаки везли в медицинские учреждения.

По данным агентства, через некоторое время "российский истребитель бомбил госпиталь, чтобы скрыть факт использования химического оружия".

Собеседник агентства считает, что присутствие беспилотника не могло быть совпадением и Россия знала о химической атаке.

Напомним, 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. В Пентагоне уточнили, что российские войска были уведомлены об ударе. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп. Блогеры из команды Conflict Intelligence Team проанализировали фотографии, сделанные российскими корреспондентами на уничтоженной американскими ракетами военно-воздушной базе в Сирии, обнаружив на них, предположительно, контейнеры с химическим оружием.

В армии Асада заявили о шести погибших в результате атаки, в Сирийской обсерватории по правам человека – о четырех.

Решение Трампа стало ответом на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб в ходе атаки 4 апреля, заявили в минобороны США. 8 апреля правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что в результате химической атаки погибло 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет, 20 женщин.
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