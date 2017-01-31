В США собираются оценить, сможет ли Россия пережить ядерный удар

Американские политики не доверяют российским властям, а также их беспокоит растущая уверенность Китая в своей военной мощи

На фоне недоверия российским властям и растущей военной мощи Китая, американской разведывательное сообщество (STRATCOM) вместе с стратегическим командованием военных США намерены узнать, как Россия и КНР смогут "прийти в себя" в случае нанесения по ним ядерного удара, передает РИА Новости со ссылкой на Блумберг.

Агентство отмечает, что данная инициатива конгресса появилась еще до президентства нового американского лидера Дональда Трампа. Также сообщается, что этот вопрос поддержали и республиканцы, и демократы.

Американских политиков беспокоит растущая уверенность Китая в своей военной мощи и недоверие к российским властям.

Как отмечает Блумберг, аппарат директора национальной разведки и STRATCOM оценят возможности двух стран после удара. Анализ будет включать "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

В свою очередь глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Брок отмечал, что Предложение президента США Дональда Трампа "обменять" частичную отмену санкций против Москвы на сокращение ядерного арсенала РФ – это значит отдать Украину России.

Также Дональд Трамп поручил главе Пентагона изучить состояние ядерных сил страны. По его мнению, ядерное сдерживание США должно быть современным, мощным и мобильным.