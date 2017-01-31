В США собираются оценить, сможет ли Россия пережить ядерный удар

Сегодня, 04:29

Американские политики не доверяют российским властям, а также их беспокоит растущая уверенность Китая в своей военной мощи

РФ и Китай проверят на устойчивость к ядерной войне. Фото из открытых источников
РФ и Китай проверят на устойчивость к ядерной войне. Фото из открытых источников

На фоне недоверия российским властям и растущей военной мощи Китая, американской разведывательное сообщество (STRATCOM) вместе с стратегическим командованием военных США намерены узнать, как Россия и КНР смогут "прийти в себя" в случае нанесения по ним ядерного удара, передает РИА Новости со ссылкой на Блумберг.

Агентство отмечает, что данная инициатива конгресса появилась еще до президентства нового американского лидера Дональда Трампа. Также сообщается, что этот вопрос поддержали и республиканцы, и демократы.

Американских политиков беспокоит растущая уверенность Китая в своей военной мощи и недоверие к российским властям.

Как отмечает Блумберг, аппарат директора национальной разведки и STRATCOM оценят возможности двух стран после удара. Анализ будет включать "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

В свою очередь глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Брок отмечал, что Предложение президента США Дональда Трампа "обменять" частичную отмену санкций против Москвы на сокращение ядерного арсенала РФ – это значит отдать Украину России.

Также Дональд Трамп поручил главе Пентагона изучить состояние ядерных сил страны. По его мнению, ядерное сдерживание США должно быть современным, мощным и мобильным.
россия, Китай, США, трамп, ядерный удар

Вы сейчас просматриваете новость "В США собираются оценить, сможет ли Россия пережить ядерный удар". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Стрелки "часов судного дня" идут вперед. Фото: AFP

Стрелки "часов судного дня" передвинулись вперед

26 Января, 18:56

По оценкам аналитиков, мир стал "на полминуты" ближе к катастрофе из-за России, США и Северной Кореи

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп рассказал, что его очень отрезвило после вступления в должность

26 Января, 16:19

Президент США рассказал, что ему сообщили о силе и возможных разрушениях, на которые способно ядерное оружие

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Конгрессмены США предложили запретить Трампу первым применять ядерное оружие

25 Января, 03:45

Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января

Мир

Ядерные испытания в Великобритании провалились. Фото: из открытых источников

СМИ: Британия неудачно испытала ядерную ракету

22 Января, 13:10

Минобороны королевства скрыло провал запуска баллистической ракеты

Мнения

Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников

Теоретически Украина может изготовить ядерное оружие – Кравчук

19 Января, 14:49

На восстановление понадобилось бы не менее 100 млрд долларов, и это вряд ли одобрит Запад, уверен экс-президент

Мир

Си Цзиньпин. Фото: Валерий Шарифулин/ ИТАР-ТАСС

Лидер КНР предложил запретить ядерное оружие во всем мире

19 Января, 03:38

Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных, отметил Си Цзиньпин

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования