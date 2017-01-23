В США торнадо поднял в воздух фургон с людьми (видео)

18 человек погибли в результате торнадо на юге США. Уничтожены дома и целые поселения в штате Джорджия. Там вихрь поднял в воздух фургон с людьми. Два человека погибли, а фургон отнесло ветром на сотни метров.

Стихия не ослабнет – уверены метеорологи. И прогнозируют новые штормы и торнадо еще двум штатам – Флориде и Южной Каролине.

"Звук был такой, как будто поезд проехал. Ветви деревьев были у нас в доме. Сначала я думала, что одна из них упала на дом. Однако позже, когда вышла, увидела, что большое дерево повредило мой грузовик", – сказала Лакения Симмонс, жительница города Олбани.

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