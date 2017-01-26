В США торнадо унес женщину в ванной (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:30

Американка отделалась порезами и ушибами 


Невероятная история произошла в штате Техас, неподалеку Луизианы. Пенсионерка, спасаясь от урагана, спряталась в своей ванной.

Впрочем, стихия разбушевалась не на шутку. Смерч разрушил дом и подхватил ванну с женщиной. Через некоторое время она упала в лесу. Пенсионерка чудом отделалась лишь порезами и ушибами.

Серия торнадо прокатилась по южным штатам США несколько дней назад. Метеорологи зафиксировали – двигался вихрь со скоростью более 200 километров в час. За два дня погибли 19 человек.

Как выяснила The Washington Post, о спасении женщина сама рассказала метеорологам по телефону.

Сам торнадо, образовавшийся вблизи Смитленда, был шириной 730 метров. Отмечается, что он также поднял в воздух баржу, протащив ее почти 200 метров.

В рекомендациях по спасению при появлении торнадо обычно указывают, что ванная комната – одно из самых безопасных мест в доме. Это связано с тем, что стены ванной усилены трубами, которые уходят в землю. Даже если весь дом разрушен, ванна обычно остается на своем месте.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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