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В США у стратегического бомбардировщика в полете отвалился двигатель http://www.segodnya.ua/img/article/7856/97_main.1483605284.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/97_tn.1483605284.jpg Мир Пилотам B-52 удалось посадить бомбардировщик, избежав крушения самолета

В США у стратегического бомбардировщика в полете отвалился двигатель

Сегодня, 10:34

Пилотам B-52 удалось посадить бомбардировщик, избежав крушения самолета

Стратегический бомбардировщик Б-52 способен нести ядерное вооружение. Фото: wikipedia.org
Стратегический бомбардировщик Б-52 способен нести ядерное вооружение. Фото: wikipedia.org

Во время тренировочного полета у американского бомбардировщика B-52 в Северной Дакоте в полете упал двигатель. Пилоты смогли посадить самолет, и в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил представитель ВВС США, передает РБК со ссылкой на Defense News.

Как отмечает издание, бомбардировщик оборудован девятью турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT3D, и пилоты смогли успешно посадить самолет. Все находящиеся на борту пять человек не пострадали.

ВВС США отправили военный вертолет на поиски упавшего двигателя. Он был найден в безлюдной местности недалеко от военной базы Минот, рассказал представитель американского военного ведомства. По его словам, у бомбардировщика B-52, который приписан к базе Минот, не было на борту вооружения, и он выполнял тренировочный полет во время инцидента.

На данный момент неизвестна причина падения двигателя с самолета. Как рассказал представитель ВВС США, по факту происшествия инициировано расследование.

Как отмечает Defense News, данный инцидент может стать причиной замены двигателей JT3D у бомбардировщиков B-52.

Авиационный парк США располагает 74 бомбардировщиками B-52. B-52 является американским стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем второго поколения. Фирма производитель–Boeing.

Бомбардировщик B-52 состоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Он может переносить разные виды вооружения, в том числе и ядерное. Как отмечет Defense News, предполагается, что бомбардировщик будет эксплуатироваться до 2040 года.
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