В США умер освобожденный из тюрьмы в КНДР в состоянии комы американский студент

Американский студент Отто Вармбиер, который 17 месяцев был в заключении в Северной Корее и был возвращен домой в состоянии комы около недели назад, умер в больнице в городе Цинциннати, штат Огайо, передает Reuters.

Как говорится в заявлении семьи Вармбиера, он скончался в 14.20 (21.20 по Киеву) в медицинском центре в Цинциннати.

Они с сожалением констатировали, что "ужасное, мучительное, жестокое обращение" с их сыном в Северной Корее "гарантировало, что никакой другой итог" в отношении здоровья и жизни их сына "не будет возможен". Ранее американские врачи, которые наблюдали за Вармбиером, заявили, что у него наблюдается серьезное поражение головного мозга.

Напомним, в Северной Корее был освобожден американский студент Отто Вомбиер, который был задержан властями страны в 2016 году. По словам родителей бывшего заключенного, с марта прошлого года Отто находился в состоянии комы. Как утверждают в КНДР, вскоре после оглашения приговора у студента диагностировали ботулизм.

Парень впал в кому после того, как принял снотворное. Как отмечается, Отто Вомбиер приехал в Северную Корею в декабре 2015 года в составе туристической группы. В январе 2016 года его задержали в аэропорту Пхеньяна, когда студент пытался вывезти плакат политического содержания. Суд КНДР признал студента виновным в "преступлении против государства" и приговорил к 15 годам каторжных работ.