В США заявили, что Иран произвел пуск еще одной ракеты

В США заявили, что Иран вновь произвел пуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана, с которой в январе был осуществлен пуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как сказал собеседник телеканала, новый пуск был осуществлен в среду. По его данным, Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса "земля-воздух", которая упала в 35 милях (56 километрах) от стартовой площадки.

Иран 29 января произвел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась. Телеканал Fox News отметил, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.



