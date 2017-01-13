В столице Сирии произошел теракт, есть погибшие
Террорист-смертник подорвал себя возле спорткомплекса
В столице Сирии, Дамаске прогремел мощный взрыв рядом со спорткомплексом в районе Кафрсу. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Al Jazeera.
Сейчас сообщается о восьми погибших, многие тяжело ранены. В полиции сообщили, что взрыв осуществил террорист смертник. При входе в спорткомплекс полицейские обратили внимание на мужчину. Вероятно, он пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса.
Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где были люди.
Взрыв произошел недалеко от места нахождения ключевых военных баз. Район также известен благодаря нахождению в нем квартир министров, чиновников высокого ранга.
На месте происшествия, которое оцеплено, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.
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