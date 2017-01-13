В столице Сирии произошел теракт, есть погибшие

В столице Сирии, Дамаске прогремел мощный взрыв рядом со спорткомплексом в районе Кафрсу. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Al Jazeera.

Сейчас сообщается о восьми погибших, многие тяжело ранены. В полиции сообщили, что взрыв осуществил террорист смертник. При входе в спорткомплекс полицейские обратили внимание на мужчину. Вероятно, он пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса.

Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где были люди.

Взрыв произошел недалеко от места нахождения ключевых военных баз. Район также известен благодаря нахождению в нем квартир министров, чиновников высокого ранга.

На месте происшествия, которое оцеплено, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.