В Турции перевернулся автобус: десятки пострадавших

Сегодня, 10:07

По предварительным данным, погиб один человек. Полиция проводит расследование 

Причины аварии выясняются. Фото: AFP
Причины аварии выясняются. Фото: AFP

Более 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции.

Инцидент произошел в городе Сивас. В результате ДТП, предположительно, погиб один человек, еще не менее 40 человек пострадали.

Пока неизвестно, по какой причине автобус перевернулся на дороге. Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с железнодорожным мостом на острове Тайвань пострадал 21 человек.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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