В Турции перевернулся автобус: десятки пострадавших

По предварительным данным, погиб один человек. Полиция проводит расследование

Более 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции.

Инцидент произошел в городе Сивас. В результате ДТП, предположительно, погиб один человек, еще не менее 40 человек пострадали.

Пока неизвестно, по какой причине автобус перевернулся на дороге. Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с железнодорожным мостом на острове Тайвань пострадал 21 человек.