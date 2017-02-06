В Турции перевернулся автобус: десятки пострадавших
По предварительным данным, погиб один человек. Полиция проводит расследование
Более 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции.
Инцидент произошел в городе Сивас. В результате ДТП, предположительно, погиб один человек, еще не менее 40 человек пострадали.
Пока неизвестно, по какой причине автобус перевернулся на дороге. Подробности аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с железнодорожным мостом на острове Тайвань пострадал 21 человек.
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