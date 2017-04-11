В Турции прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

На место инцидента приехали несколько машин скорой помощи, чтобы оказать "неотложку" пострадавшим

В турецком городе Диярбакыр, что на юго-востоке страны, прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

В то же время агентство Reuters передает, что к месту инцидента уже съехались несколько машин скорой помощи. Сообщается о нескольких пострадавших.

В местной полиции пока не сообщают других подробностей взрыва.