В Турции прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Вчера, 11:31

На место инцидента приехали несколько машин скорой помощи, чтобы оказать "неотложку" пострадавшим

Взрыв в Турции. Фото: скриншот
Взрыв в Турции. Фото: скриншот

В турецком городе Диярбакыр, что на юго-востоке страны, прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

В то же время агентство Reuters передает, что к месту инцидента уже съехались несколько машин скорой помощи. Сообщается о нескольких пострадавших.

В местной полиции пока не сообщают других подробностей взрыва.
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