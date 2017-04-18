В Турции суд оправдал врача, который сравнил Эрдогана с Голлумом

Линия защиты была основана на тезисе, что Голлум не является отрицательным персонажем, поэтому сравнение с ним не оскорбительно

Суд провинции Айдын на западе Турции оправдал доктора Бильгина Чифтчи, который сравнил президента страны Тайипа Эрдогана с персонажем Голлумом из кинотрилогии "Властелин колец", сообщает 112.ua со ссылкой на Evrensel. Суд постановил, что изображение не оскорбляет президента.

Отметим, Чифтчи в октябре 2015 года разместил на своей странице в соцсети несколько фотографий Эрдогана и Голлума с одинаковыми, по его мнению, выражениями удивления и восторга на лицах. После этого мужчина был уволен с работы, а его публикациями заинтересовался суд. В июне 2016 года его приговорили к году условно.

До этого за Чифтчи вступался режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон. Он объяснял, что на картинке изображен не Голлум, а Смеагол — положительный персонаж, который затем превратился в Голлума.

Как отмечает канал T24, по словам адвоката Чифтчи Хиджрана Данышмана, линия защиты была основана на тезисе, что Голлум не является отрицательным персонажем, поэтому сравнение с ним не оскорбительно. "Чтобы доказать это, нам пришлось несколько раз пересмотреть "Властелин колец". В этом смысле мы защитили репутацию Голлума", — добавил адвокат.

Примечательно, до этого за аналогичную картинку к одному году условно и лишению прав опекунства приговорили турецкого блогера Рифата Четина. Чтобы определить, оскорбляет ли картинка Эрдогана, суд Турции просил экспертов оценить образ Голлума. Сам блогер говорил, что подаст апелляцию, так как на момент публикации изображения Эрдоган был премьер-министром, а не президентом.

По турецкому законодательству любой оскорбивший лидера страны может быть лишен свободы на срок до четырех лет. За последнее время в стране завели около 1,8 тыс. уголовных дел об оскорблении главы государства.