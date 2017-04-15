В Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Сегодня, 20:42

Огонь первыми привезли представители УПЦ КП

Благодатный онгонь. Фото: fakty.ictv.ua
Благодатный онгонь. Фото: fakty.ictv.ua

В столичном аэропорту Борисполь приземлился самолет, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) привезли Благодатный огонь из Иерусалима, сообщает tsn.ua.

"Первыми прилетели представители УПЦ Киевского патриархата. Это был регулярный рейс", – говорится в сообщении.

Примерно в 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

В то же время, на Официальном канале Центра информации УПЦ опубликовано видео, как зажигали Благодатный огонь для Украины. 

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.

Из столицы Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.

Ранее сообщалось, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
борисполь, Пасха, огонь, благодатный огонь, упц-кп

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