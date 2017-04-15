В Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима
Огонь первыми привезли представители УПЦ КП
В столичном аэропорту Борисполь приземлился самолет, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) привезли Благодатный огонь из Иерусалима, сообщает tsn.ua.
"Первыми прилетели представители УПЦ Киевского патриархата. Это был регулярный рейс", – говорится в сообщении.
Примерно в 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.
В то же время, на Официальном канале Центра информации УПЦ опубликовано видео, как зажигали Благодатный огонь для Украины.
Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.
Из столицы Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.
Ранее сообщалось, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
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