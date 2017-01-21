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В Вашингтоне демонстранты разбили автомобиль телеведущего Ларри Кинга http://www.segodnya.ua/img/article/7903/98_main.1484958272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/98_tn.1484958272.jpg Мир Протестующие разбили окна не только в машине Ларри Кинга, но и во многих других

В Вашингтоне демонстранты разбили автомобиль телеведущего Ларри Кинга

Сегодня, 02:45

Протестующие разбили окна не только в машине Ларри Кинга, но и во многих других

Протестующие били окна в авто, фото AFP
Протестующие били окна в авто, фото AFP

Телеведущий Ларри Кинг сообщил, что противники нового президента США разбили окна его автомобиля. Об этом он написал в своем Twitter, передает телеканал "112 Украина".

"Протестующие в Вашингтоне разбили окна моего автомобиля, взятого напрокат, а также окна многих других автомобилей. Я работал в студии и со мной все ок, но мой водитель немного напуган", – сообщил Кинг.

Ранее в полиции Вашингтона рассказали, что при столкновении с протестующими в американской столице двое полицейских получили небольшие травмы. Отмечается, что нападавшие использовали молотки и ломы и действовали группами. Для их разгона использовался перечный газ.

По данным телеканала CNN, число задержанных протестующих превысило 95 человек.
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