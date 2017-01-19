В Вашингтоне ожидают приезда на инаугурацию Трампа около миллиона человек

В Вашингтоне ожидают приезда в город на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа около миллиона человек, передает телеканал "112 Украина".

"По информации министра внутренней безопасности США, ожидается, что в Вашингтон приедут приблизительно от 700 до 900 тысяч человек. Кто-то называет цифру в миллион и даже более", – заявила корреспондент. Она также отметила, что ожидается, что активисты около сотни различных организаций могут выйти на улицы с протестом против Дональда Трампа или в его поддержку.

"Система безопасности тут работает, правоохранители готовятся к различным сценариям. Меры безопасности беспрецедентные потому, что на подступах к Белому дому, к исторической части столицы, установлены бетонные ограждения. Это означает, что дальше проезда нет. Над городом постоянный гул вертолетов, а на улицах – полицейские автомобили", – отметила Элина Бекетова.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 г., в ходе которой Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут приведены к присяге.