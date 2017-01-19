Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Вашингтоне ожидают приезда на инаугурацию Трампа около миллиона человек http://www.segodnya.ua/img/article/7899/58_main.1484854225.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/58_tn.1484854225.jpg Мир Власти города ввели беспрецедентные меры безопасности

В Вашингтоне ожидают приезда на инаугурацию Трампа около миллиона человек

Сегодня, 21:29

Власти города ввели беспрецедентные меры безопасности

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

В Вашингтоне ожидают приезда в город на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа около миллиона человек, передает телеканал "112 Украина".

"По информации министра внутренней безопасности США, ожидается, что в Вашингтон приедут приблизительно от 700 до 900 тысяч человек. Кто-то называет цифру в миллион и даже более", – заявила корреспондент. Она также отметила, что ожидается, что активисты около сотни различных организаций могут выйти на улицы с протестом против Дональда Трампа или в его поддержку.

"Система безопасности тут работает, правоохранители готовятся к различным сценариям. Меры безопасности беспрецедентные потому, что на подступах к Белому дому, к исторической части столицы, установлены бетонные ограждения. Это означает, что дальше проезда нет. Над городом постоянный гул вертолетов, а на улицах – полицейские автомобили", – отметила Элина Бекетова. 

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 г., в ходе которой Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут приведены к присяге. 
США, активисты, инаугурация, города, трамп, меры, система, ограждения, меры безопасности, Пенс

Вы сейчас просматриваете новость "В Вашингтоне ожидают приезда на инаугурацию Трампа около миллиона человек". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Валерий Чалый. Фото: uacrisis.org

Инаугурация Трампа: Украина определилась со своим представителем на церемонии

Сегодня, 17:09

Как отметили в Посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение

Звезды

Ким Кардашьян с отчимом. Фото: instagram.com/caitlynjenner

Отчим Ким Кардашьян посетит инаугурацию Трампа

Сегодня, 15:39

Дженнер воспринимает инаугурацию, как возможность выступить в защиту ЛГБТК-сообщества в рамках партии

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: МИД РФ предупреждает о готовящихся массовых акциях протеста

Сегодня, 15:23

Как сообщается, наиболее крупная акция протеста ожидается в Вашингтоне 21 января

Мир

Инаугурация Трампа. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: сбор пожертвований для празднования бьет все рекорды

Сегодня, 14:57

Среди внесших пожертвования на инаугурацию есть крупные компании, в том числе Chevron и Boeing, однако пожертвования не могут превышать сумму в один миллион долларов

Политика

Роберт Гейтс. Фото: russian.rt.com

Экс-министр обороны США рассказал, какой сигнал ждет Администрация Трампа от Украины

Сегодня, 14:28

По мнению Гейтса, у Украины есть шанс, даже пока конфликт остается неразрешенным, привлечь в страну крупный западный бизнес, что подтверждает рост агросектора

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Эйфория сменилась скепсисом": у Кремля меняются ожидания по поводу политики Трампа - Bloomberg

Сегодня, 14:06

Изначальная эйфория от победы Дональда Трампа в РФ сменилась скепсисом, пишет издание

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.