В Вашингтоне раздадут сигареты с марихуаной в день инаугурации Трампа – СМИ

Планируется, что в этот день в 8 утра желающим бесплатно раздадут 4,2 тысячи сигарет с марихуаной на площади Дюпон-Серкл

Активисты движения за легализацию марихуаны намерены провести в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января акцию по бесплатной раздаче сигарет с этим наркотиком, сообщает телеканал WUSA9.

Планируется, что в этот день в 8 утра желающим бесплатно раздадут 4,2 тысячи сигарет с марихуаной на площади Дюпон-Серкл. Затем участники акции пройдут маршем до Национальной аллеи, где будут выступать за легализацию марихуаны на федеральном уровне – одновременно с инаугурационной речью Трампа.

Инаугурация 45-го президента США начнется в 12.00 по местному времени у здания конгресса на Капитолийском холме, который расположен в непосредственной близости от Национальной аллеи.