В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек
В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
Более 90 человек задержаны в Вашингтоне за участие в беспорядках, которые устроили противники президента США Дональда Трампа, передает телеканал CNN.
В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в центре города пострадали двое полицейских. Протестующие кидают в стражей порядка бутылки и мусор. Полиция отвечает им слезоточивым газом, шумовыми гранатами и пытается рассеять толпу водометами.
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