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В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7903/57_main.1484940987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/57_tn.1484940987.jpg Мир В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа

В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек

Сегодня, 21:45

В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа

В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек, фото AFP
В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек, фото AFP

 Более 90 человек задержаны в Вашингтоне за участие в беспорядках, которые устроили противники президента США Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в центре города пострадали двое полицейских. Протестующие кидают в стражей порядка бутылки и мусор. Полиция отвечает им слезоточивым газом, шумовыми гранатами и пытается рассеять толпу водометами.

Столкновения происходят в районе 12-й улицы и Л-стрит — буквально паре кварталов от улиц, по которым вскоре пройдет инаугурационный парад.
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Источник:

РИА Новости

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