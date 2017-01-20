В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек

В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа

Более 90 человек задержаны в Вашингтоне за участие в беспорядках, которые устроили противники президента США Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в центре города пострадали двое полицейских. Протестующие кидают в стражей порядка бутылки и мусор. Полиция отвечает им слезоточивым газом, шумовыми гранатами и пытается рассеять толпу водометами.

Столкновения происходят в районе 12-й улицы и Л-стрит — буквально паре кварталов от улиц, по которым вскоре пройдет инаугурационный парад.





