В Великобритании родился щенок с зеленой шерстью (фото)

В Великобритании у родился щенок лабрадора-ретривера с зеленой шерстью. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам хозяев необычного животного, щенок появился на свет очень темным. Поначалу владельцы подумали, что он черного цвета, однако потом заметили зеленый отлив шерсти.

"Мы смеялись и говорили "ну нет, зеленых собак не бывает", — рассказала изданию владелица питомца Элани Купер. Другие щенки из этого помета обладают палевым окрасом. У их матери по кличке Милли, коричневая шерсть.

Как пишет Daily Mail, необычный цвет вызван повышенным содержанием биливердина в плаценте собаки. Это вещество является промежуточным продуктом распада гемоглобина. На здоровье щенка это никак не влияет, зеленый окрас смоется через несколько недель.

Щенка назвали Фифи в честь персонажа из мульфильма "Шрек", принцессы Фионы. Владельцы планируют продать Фифи и ее братьев, когда они подрастут.