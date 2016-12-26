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В Великобритании спецслужбы предотвратили теракт накануне католического Рождества http://www.segodnya.ua/img/article/7832/46_main.1482762510.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/46_tn.1482762510.jpg Мир Двое мужчин намеревались перед Рождеством подорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу

В Великобритании спецслужбы предотвратили теракт накануне католического Рождества

Сегодня, 16:24

Двое мужчин намеревались перед Рождеством подорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу

Полиция Великобритании. Фото: РБК-Украина
Полиция Великобритании. Фото: РБК-Украина

В Великобритании спецслужбы предотвратили теракт накануне католического Рождества, оба подозреваемых арестованы, передает британская газета The Sun со ссылкой на полицию.

Сообщается, что спецслужбы задержали двух связанных с террористической организацией "Исламское государство" мужчин, которые намеревались перед Рождеством подорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу.

В частности, лондонский суд 24 декабря арестовал 35-летнего беженца из Эритреи, его обвинили в подготовке теракта, членстве в ИГИЛ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Второму подозреваемому инкриминируют то же самое, за исключением членства в ИГИЛ. Напомним, ранее сообщалось, что в Британии сохраняется угроза теракта ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании готовятся увеличить количество ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.
Великобритания, Рождество, теракт, бомба, ИГИЛ

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Источник:

РБК-Украина

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