В Великобритании спецслужбы предотвратили теракт накануне католического Рождества, оба подозреваемых арестованы, передает британская газета The Sun со ссылкой на полицию.

Сообщается, что спецслужбы задержали двух связанных с террористической организацией "Исламское государство" мужчин, которые намеревались перед Рождеством подорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу.

В частности, лондонский суд 24 декабря арестовал 35-летнего беженца из Эритреи, его обвинили в подготовке теракта, членстве в ИГИЛ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Второму подозреваемому инкриминируют то же самое, за исключением членства в ИГИЛ. Напомним, ранее сообщалось, что в Британии сохраняется угроза теракта ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании готовятся увеличить количество ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.