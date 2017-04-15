В Великобританию привезли мощные американские истребители

Истребители привезли для испытания их возможностей во время широкомасштабных военных учений НАТО

Американские многоцелевые истребители F-35A Lightning II сверхсовременного пятого поколения прибыли на авиабазу в Великобритании. Об этом сообщает Укринформ. Истребители привезли для испытания их возможностей во время широкомасштабных военных учений НАТО.

Как отметил командующий Европейского командования США в Европе и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, присутствие самолетов F-35A подтверждает боеготовность и демонстрирует военную мощь на европейской части континента.

В США объяснили, что наличие истребителей на тренировках максимального расширит возможности учений, укрепит Североатлантический альянс и обеспечит широкий опыт по условиям их эксплуатации в Европе.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Европу новейшие истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II.