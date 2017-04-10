В Японии предлагают суп с червями

Вчера, 17:34

Блюда с необычным содержимым набирают все большую популярность

В Японии к традиционным блюдам добавили нетрадиционные ингридиенты. Фото: stopkadr.biz.ua
В Японии к традиционным блюдам добавили нетрадиционные ингридиенты. Фото: stopkadr.biz.ua

В Японии все большую популярность приобретают блюда с жуками. Даже к традиционному супу рамен добавляют червей. Тем не менее, желающих попробовать такую экзотику оказалось достаточно. Люди даже готовы ждать под дождем, лишь бы отведать любимое блюдо. Повара едва успевают готовить. Каждый посетитель может добавить различных насекомых на выбор. Сегодня в меню – сверчки, кузнечики и шелкопряды.

"Рамен – национальное японское блюдо, которое любят люди со всего мира. Поэтому решил добавить немного экзотики и показать, каким вкусным оно может быть, если просто бросить сюда насекомых", – пояснил автор идеи Юта Шионара.

Кроме супа, насекомых добавляют к рису, блины жарят с червями, а мороженое посыпают перетертыми шелкопрядами.
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"Сегодня"

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