В Японии разрабатывают систему магазинов без продавцов

Сегодня, 03:40

Внедрение такой системы в 50 тысячах магазинов страны может обойтись в 46 млн долларов

Магазин в Японии. Фото: asia.nikkei.com
Магазин в Японии. Фото: asia.nikkei.com

Правительство Японии договорилось о сотрудничестве с пятью крупнейшими операторами сетей супермаркетов (Seven & I Holdings, Lawson, Ministop, FamilyMart Uny Holdings и East Japan Railway) о совместной разработке системы автоматических магазинов без продавцов к 2025 году. Об этом передает РБК со ссылкой на издание Nikkei Asian Review.

Отмечается, что новая система позволит не пробивать штрих-код каждого товара по-отдельности, а считывать информацию продуктов в корзинке покупателя одновременно с помощью специальных чипов. Внедрение такой системы в 50 тысячах магазинов страны может обойтись в 46 млн долларов.

Подчеркивается, что в чипах будет содержаться информация о дате и месте изготовления продукта, а также о дате окончания срока годности. Информация может быть просмотрена удаленно, что позволит производителям проверять состояние продукции для корректировки планов продаж и производства. Также информация будет доступна и покупателям. Стоимость одного чипа обойдется в 10 иен (0,09 доллара).

Отметим, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии приняло решение оказать поддержку производителям для массового выпуска таких чипов. Само внедрение автоматических магазинов связано с нехваткой продавцов в Японии.

Напомним, летом 2016 года японская корпорация NEC тестировала услуги бесконтактных платежей с помощью технологии распознавания лиц для идентификации потребителей.
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