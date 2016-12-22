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В Японии сильный пожар охватил 140 домов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/3_main.1482431494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/3_tn.1482431494.jpg Мир Власти эвакуировали жителей квартала, легкие ранения получили двое жителей

В Японии сильный пожар охватил 140 домов (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:30

Власти эвакуировали жителей квартала, легкие ранения получили двое жителей


Масштабный пожар в Японии. Пламя вспыхнуло в одном из ресторанов города Итоигава, а к вечеру охватило более 140 домов. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, да и большинство построек были ветхими.

Власти эвакуировали жителей квартала, легкие ранения получили двое жителей. А вот пожарным пришлось попотеть: огонь был мощным, а дым поднимался на высоту до трехсот метров.

Пламя погасили лишь спустя 10 часов.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
Япония, пожар, ресторан, огонь, дым, пламя

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