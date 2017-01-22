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В Японии снегопады парализовали авиасообщение http://www.segodnya.ua/img/article/7906/41_main.1485107362.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/41_tn.1485107362.jpg Мир Непогода накрыла остров Хоккайдо на севере страны

В Японии снегопады парализовали авиасообщение

Сегодня, 19:45

Непогода накрыла остров Хоккайдо на севере страны

Японию накрыли снегопады. Фото: widefon.com
Японию накрыли снегопады. Фото: widefon.com

Сильные снегопады на острове Хоккайдо на севере Японии привели к отмене более 140 авиарейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

По данным телеканала, 118 рейсов были отменены крупнейшими японскими авиакомпаниями Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), еще 28 авиарейсов были отменены компаниями-лоукостерами.

Кроме этого, поезда также отправляются с задержками. По данным Главного японского метеорологического агентства, к утру понедельника в регионе может выпасть до 60 см снега.

Напомним, из-за непогоды в Москве отменено около 40 рейсов 22 января.
Япония, поезда, хоккайдо, снегопады

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