В Японии у прохожего отобрали 3,5 миллиона долларов

В настоящее время полиция проводит расследование, а также ищет грабителей

В японском городе Фукуока 20 апреля мужчина был ограблен на одной из центральных улиц. У пострадавшего, по его словам, отобрали порядка 300 миллионов иен, что составляет около 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Преступление было совершено около полудня неподалеку от здания муниципалитета Фукуоки.

В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего.

Япония известна очень низким уровнем преступности, поэтому вряд ли нынешнее ограбление было случайным. Скорее всего, злоумышленники знали, что у жертвы будет с собой столь крупная сумма денег и специально поджидали его.

Ранее сообщалось, что в Аргентине бандиты ограбили целый город.