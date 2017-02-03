В японских храмах сегодня бросаются бобами (видео)

Прийти в храм, чтобы покидаться бобами. Это не богохульство, а японская религиозная традиция. Таким образом, приглашают весну прийти как можно быстрее.

Священнослужители кричат "они ва сото", то есть "демоны извне, а дома согласие". И бросают бобы, ведь именно они, согласно японским верованиям, отгоняют нечистую силу и людоедов.

Чтобы собрать разбросанные во внутреннем дворе храма бобы собралось около тысячи гостей. Борьба идет за каждое зернышко. И не зря.

Есть традиция съедать каждый год столько бобов, сколько вам лет. Если этот гость справится с задачей, он, если верить традиции, не только отгонит от себя злых духов, но и будет здоровым в течение всего года. И хотя традиция чисто японская, сюда едут не только местные.