В ЮАР ветер едва не опрокинул огромное судно

Люди, оказавшиеся во время сильного шторма на побережье Южной Африки (точное место не сообщается), сняли видео о том, как огромное судно едва не опрокинулось: ветер наклонял его из стороны в сторону на 20°.



Грузовое судно, приспособленное для перевозки автомобилей, было сравнительно легким, поскольку в порт шло пустым. Очевидцы были уверены, что катастрофа неминуема.



К счастью, этого не произошло. Позже стало известно о том, что судно добралось до гавани, не получив повреждений.

