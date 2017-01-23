В жилом комплексе восточной части Лондона прогремел взрыв (фото)
По меньшей мере пять человек получили ранения
В жилом комплексе восточной части Лондона прогремел взрыв, сообщает Mirror, передает телеканал "112 Украина".
Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Хорнчерч. На место происшествия сразу же прибыли полиция, машины скорой помощи и по меньшей мере 60 пожарных, идет эвакуация жителей.
Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере пять человек получили ранения, трое из которых в настоящее время находятся в больнице.
Причина взрыва пока не установлена.
На прилегающих улицах к комплексу локально перекрыто движение транспорта.
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