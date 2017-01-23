В жилом комплексе восточной части Лондона прогремел взрыв (фото)

По меньшей мере пять человек получили ранения

В жилом комплексе восточной части Лондона прогремел взрыв, сообщает Mirror, передает телеканал "112 Украина".

Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Хорнчерч. На место происшествия сразу же прибыли полиция, машины скорой помощи и по меньшей мере 60 пожарных, идет эвакуация жителей.

Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере пять человек получили ранения, трое из которых в настоящее время находятся в больнице.

Причина взрыва пока не установлена.

На прилегающих улицах к комплексу локально перекрыто движение транспорта.