Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Варшава хочет улучшить отношения с Москвой – глава МИД Польши http://www.segodnya.ua/img/article/7879/54_main.1484306600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/54_tn.1484306600.jpg Мир По словам Ващиковского, нельзя никого критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией

Варшава хочет улучшить отношения с Москвой – глава МИД Польши

Сегодня, 13:20

По словам Ващиковского, нельзя никого критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией

Ващиковский. Фото: business.ua
Ващиковский. Фото: business.ua

Варшава хочет улучшить отношения с Москвой. Об этом он заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает "Польское радио".

"Нельзя никого критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией. Мы – соседи России и тоже этого хотим", – подчеркнул глава МИД Польши.

Ващиковский добавил, что Польша при этом передаст американцам сообщение – "нам это (улучшение отношений с Россией – ред.) Нравится, но не за наш счет".

Польский министр отметил, что находясь в начале недели с двухдневным визитом в Нью-Йорке, кроме переговоров о будущем Польши в Совете Безопасности ООН, он разговаривал с американскими политиками. "Я общался в течение часа с Генри Кинниджером, который будет советником президента Трампа и совершенно нет, такого соглашения, такой новой Ялты, такого нового понимания не должно быть", – заверил глава МИД Польши.

Витольд Ващиковский также обратил внимание, что Рекс Тиллерсон, который является будущим государственным секретарем США, выступая в Конгрессе заявил, что "Россия является угрозой для международного мира, для мира".

Ранее Витольд Ващиковский высказывал мнение, что попытки избранного президента США Дональда Трампа договориться с Кремлем обречены на провал.
россия, Польша, США, МИД Польши, Ващиковский

Вы сейчас просматриваете новость "Варшава хочет улучшить отношения с Москвой – глава МИД Польши". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Витольд Ващиковский. Фото: AFP

Главу польского МИД высмеяли за упоминание несуществующей страны

Вчера, 13:14

В Twitter уже появилась страница выдуманного государства

Мир

Ващиковский. Фото: business.ua

Попытки Трампа договориться с Путиным обречены на провал – МИД Польши

27 Декабря 2016, 16:27

Ващиковский также отметил, что пока не видит признаков какого-либо резкого изменения политики США в отношении России

Политика

Ващиковский. Фото: hvylya.net

Глава МИД Польши сделал заявление по Волынской трагедии

27 Декабря 2016, 14:17

По словам Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование

Политика

Ващиковский. Фото: business.ua

Глава МИД Польши сделал неутешительный прогноз по Минским соглашениям

27 Декабря 2016, 12:22

По словам Ващиковского, для успеха решения конфликта на Донбассе необходимо расширение группы стран-переговорщиков по мирному урегулированию

Мир

МИД Польши. Фото: tvc.ru

В МИД Польши произошли серьезные кадровые перестановки

1 Декабря 2016, 09:38

Уволенный замглавы ведомства занимался экономической дипломатией, а также американской и азиатской политикой

Мир

Дональд Туск. Фото: AFP

Правительство Польши выступило против переизбрания Туска главой Европейского союза

29 Ноября 2016, 13:26

По словам Ващиковского, для Польши нет "никакой пользы" от пребывания Дональда Туска на этом посту

Мир

Витольд Ващиковский. Фото: business.ua

Россия готова применить военную силу против своих соседей – МИД Польши

25 Ноября 2016, 17:13

По словам Ващиковского, Польша хочет стабильной и предсказуемой России, которая действует в соответствии с международным правом

Мир

Витольд Ващиковский. Фото: Agencja Gazeta

В МИД Польши рассказали о перспективах создания армии ЕС

21 Ноября 2016, 14:43

Министр отметил, что большинство стран ЕС входят в НАТО, однако лишь в некоторых расходы на оборону достигают требуемого Альянсом уровня

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.