Варшава хочет улучшить отношения с Москвой – глава МИД Польши

По словам Ващиковского, нельзя никого критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией

Варшава хочет улучшить отношения с Москвой. Об этом он заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает "Польское радио".

"Нельзя никого критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией. Мы – соседи России и тоже этого хотим", – подчеркнул глава МИД Польши.

Ващиковский добавил, что Польша при этом передаст американцам сообщение – "нам это (улучшение отношений с Россией – ред.) Нравится, но не за наш счет".

Польский министр отметил, что находясь в начале недели с двухдневным визитом в Нью-Йорке, кроме переговоров о будущем Польши в Совете Безопасности ООН, он разговаривал с американскими политиками. "Я общался в течение часа с Генри Кинниджером, который будет советником президента Трампа и совершенно нет, такого соглашения, такой новой Ялты, такого нового понимания не должно быть", – заверил глава МИД Польши.

Витольд Ващиковский также обратил внимание, что Рекс Тиллерсон, который является будущим государственным секретарем США, выступая в Конгрессе заявил, что "Россия является угрозой для международного мира, для мира".

Ранее Витольд Ващиковский высказывал мнение, что попытки избранного президента США Дональда Трампа договориться с Кремлем обречены на провал.